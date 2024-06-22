Бельгия – Румыния: Возможные стартовые составы на матч Евро-2024

Сборная Бельгии попытается одержать первую победу на Евро-2024 в матче с национальной командой Румынии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

Бельгия: Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссар, де Брёйне, Доку, Лукаку.

Румыния: Ницэ, Банку, Бурка, Дрэгушин, Ратиу, Мариус Марин, Коман, Станчу, Рэзван Марин, Ман, Драгус.

В первом туре группового этапа Бельгия сенсационное поражение от Словакии (0:1). Ну а Румыния с разгромным счётом обыграла Украину – там было зафиксировано 3:0.

Матч Бельгия – Румыния состоится сегодня, 22 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московском времени. За текстовой онлайн-трансляцией данной встречи можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов