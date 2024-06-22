Дешам – о ничьей с Нидерландами: «Разочарован плохой реализацией»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы СМИ после нулевой ничьей в матче с Нидерландами.

«Трёхцветные» не смогли воспользоваться преимуществом и вырвать победу, которая гарантировала бы первую строчку в группе за тур до финиша.

«К сожалению, мы так и не смогли забить. Я доволен тем, что ребята отдали все силы, но разочарован недостаточной эффективностью у чужих ворот.

Мы хорошо играем в атаке, и нужно учитывать высокий уровень наших соперников в обоих стартовых матчах турнира, но, очевидно, для победы нужно забивать голы. Я бы беспокоился больше, если бы мы не создавали голевых моментов», – заявил в послематчевом интервью Дешам.