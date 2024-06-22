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Чемпионат Европы по футболу 2024

Турция – Португалия: Окажется ли Гюлер в стартовом составе

22 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
Через 9 ч. 40 мин.

Во втором туре группы F на чемпионате Европы состоится матч сборных Турции и Португалии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд в этой встрече.

Турция: Гюнок, Кадыоглу, Бардакчи, Акайдин, Мюлдюр, Айхан, Чалханоглу, Йылдыз, Кекчю, Гюлер, Йылмаз.

Португалия: Кошта, Канселу, Мендеш, Пепе, Диаш, Далот, Фернандеш, Витинья, Леау, Роналду, Силва.

В первом туре группового этапа Турция обыграла Грузию (3:1), а Португалия победила Чехию (2:1). Любопытно, что и турки, и португальцы забили там по голу в компенсированное время.

Есть вопрос, попадёт ли Арда Гюлер в стартовый состав, поскольку он физически не готов на сто процентов. Решение по этому поводу будет принято в последний момент.

Матч сборных Турции и Португалии пройдёт сегодня, 22 июня. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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