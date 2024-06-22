Куман рассказал, доволен ли ничьей со сборной Франции

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил игру своей команды во встрече с Францией (0:0).

Нулевая ничья позволила «оранжевым» сохранить за собой первую строчку перед заключительным туром группового этапа. Несмотря на такой расклад и преимущество французов по игре, Куман не считает, что ничью можно приравнивать к победе.

«Я бы не сказал, что для нас это словно победа – мы здесь для того, чтобы забивать и выигрывать. У нас было не так много моментов, но, думаю, Францию тоже относительно устроил такой результат.

Результат несколько разочаровывает, и в некоторых эпизодах мы допускали непозволительные потери мяча. Мы явно могли сыграть лучше во втором тайме», – цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.