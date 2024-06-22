Фабрегас – об игре Канте: «Он был абсолютно везде»

Известный испанский экс-футболист Сеск Фабрегас оценил выступление полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте в матче против Нидерландов.

Встреча завершилась со счётом 0:0, а 33-летний хавбек «Аль-Иттихада» получил награду лучшему игроку матча – во второй раз за два тура.

«Канте был абсолютно везде. Его можно было увидеть на правом фланге, иногда он был последним защитником. Мне нравится в нём то, что он всегда продолжает двигаться, очень мобилен, всегда старается сыграть вперёд. На мой взгляд, он был великолепен», – приводит пресс-служба УЕФА слова Фабрегаса.

Свой заключительный матч в рамках группового этапа Евро-2024 французы проведут 25 июня – соперником будет сборная Польши.