Сборная Франции не забила ни одного гола в матчах без Мбаппе на последних крупных турнирах

Французы не смогли обыграть соперников из Нидерландов без Килиана Мбаппе.

25-летний форвард остался на скамейке запасных, а команды так и не забили голов – 0:0. Согласно информации Squawka, сборная Франции провела три матча без Мбаппе на крупных турнирах с момента дебюта Килиана – во всех трёх случаях не удалось не только победить, но и забить.

Дебют Мбаппе в национальной команде состоялся в 2017 году. В активе нападающего 47 забитых мячей в 79 поединках за «трёхцветных».

25 июня Франция сыграет в последнем туре группового этапа против сборной Польши, уже лишившейся шансов на выход в плей-офф.