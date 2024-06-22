Канте снова лучший игрок матча сборной Франции

Принято считать, что футболисты едут в Саудовскую Аравию исключительно для заработка денег на закате карьеры. Но полузащитник Н’Голо Канте после сезона в «Аль-Иттихаде» находится в великолепной форме. В пятничном матче чемпионата Европы - 2024 против Нидерландов (ничья 0:0) Канте снова был вездесущ – 33-летний игрок проделал огромный объём работы. В итоге Н’Голо получил приз лучшему игроку матча. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Любопытно, что Канте признавался лучшим и в первом матче сборной Франции на турнире, когда команда Дидье Дешама обыграла Австрию с минимальным счётом 1:0.