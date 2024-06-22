Сборная Франции – рекордсмен по нулевым ничьим на крупных турнирах с 1992 года

Сборные Франции и Нидерландов так и не открыли счёт в заключительном матче игрового дня.

Свой первый безголевой матч на крупных турнирах французы провели в 1992 году. Как отмечает Opta, с тех пор «трёхцветные» сыграли 0:0 в общей сложности 12 раз в рамках финальных стадий чемпионата мира и Евро – больше всех за обозначенный период.

В последнем туре групповой стадии сборной Франции предстоит встретиться с Польшей. Поединок состоится 25 июня.

На текущий момент турнирную таблицу группы D возглавляют Нидерланды, имеющие на своём счету четыре набранных очка и разницу голов 2:1. Франция – вторая с таким же показателем очков и разницей мячей 1:0.