Первые нули на Евро-2024: четыре игрока, которые хорошо себя проявили в суматохе Нидерландов и Франции

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Тот случай, когда россыпь звёзд на бумаге потеряла свой блеск на поле. Местами сумбурно, местами осторожно играли сборные Франции и Нидерландов, уровнем сумбура напомнили матч ФНЛ, пусть и скорости продемонстрировали приличные. Без Килиана Мбаппе ощущалась зияющая пустота в атаке сборной Франции, а голландцы будто вообще не придумали, как собираются забивать «трёхцветным». Хоть и забили в итоге.

Так кто же запомнился в этом неуправляемом хаосе? Кто лучше других проявил себя в суматошном футболе? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 42:59, удары по воротам – 7:17, в створ – 3:3, угловые – 4:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА НИДЕРЛАНДЫ – ФРАНЦИЯ

МАЙК МЕНЬЯН – 7,0. И первым, кого мы отметим, станет вратарь сборной Франции. Именно Франции, создавшей большее количество моментов. Майк Меньян накопил три сейва (четыре – если считать отражённый удар Депая, после которого забил Симонс), но зато каких.

Сразу спас после выстрела Фримпонга, очень мощно и точно прикладывались Гакпо и тот же Депай. У Меньяна совсем не было проходных спасений.

БАРТ ВЕРБРЮГГЕН – 7,0. Собственно, то же самое можно сказать и о Барте. Но не Симпсоне. В воротах Нидерландов трудился Вербрюгген, у которого тоже три сейва. И 1,5 предотвращённых гола, если верить новомодным метрикам xG.

Барт столько раз «зачехлил» Гризманна после ударов Антуана из убойной позиции, что пару дней точно будет сниться французу.

НГОЛО КАНТЕ – 7,5. Пусть и правил этим матчем сумбур, но большую часть игры всё-таки ощущалось преимущество сборной Франции. А добыто оно было в центре поля за счёт феноменальной работы Канте и Рабио.

Нголо в очередной раз подтвердил высочайший класс: у него и три ключевые передачи (диагональ на Гризманн – просто конфетка), и два отбора, и 80 процентов выигранных единоборств.

АДРИЕН РАБИО – 7,5. Если Канте больше отвечал за созидание, то монстр Рабио просто набивал статистику по возврату мяча. Сегодня Адриена невозможно было подвинуть – он выиграл семь единоборств из восьми, совершил три отбора.

С продвижением мяча тоже всё в порядке – три удачных дриблинга за три попытки, четыре обостряющих паса и почти стопроцентная точность передач: 60 из 62-х достигли адресата.