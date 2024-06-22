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Чемпионат Европы по футболу 2024

Матч Евро-2024 впервые завершился без голов

22 Июня 2024 • 00:03 Комментировать

Очередной игровой день чемпионата Европы завершился. Сборные Франции и Нидерландов активно начали самый поздний матч пятницы, но чем ближе был финальный свисток арбитра, тем скучнее становилось на футбольном поле. В итоге ничья – 0:0.

Это первый случай на Евро-2024, когда матч завершился без забитых голов. В предыдущих 20 играх на турнире зрители видели хотя бы один забитый мяч. Хочется верить, что «сухих» игр на турнире в Германии больше не будет.

Ранее мы уже сообщали о вылете с чемпионата Европы первой команды – шансы на выход в плей-офф потерла сборная Польши. В субботу программа Евро-2024 продолжится тремя матчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции сборная Нидерландов
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