Сборная Франции продлила безвыигрышную серию в матчах без Мбаппе

Сборные Франции и Нидерландов не смогли выявить победителя в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась безголевой ничьей. Лидер атаки французов Килиан Мбаппе на поле так и не появился – Дидье Дешам решил приберечь 25-летнего форварда, сломавшего нос. Как отмечает Opta, сборная Франции не выиграла ни одного из последних семи матчей, когда Мбаппе не было в стартовом составе. В пяти случаях была зафиксирована ничья, ещё дважды побеждали соперники «трёхцветных».

Французы располагаются на второй строчке в турнирной таблице с четырьмя набранными очками, уступая Нидерландам лишь из-за меньшего суммарного количества забитых голов.