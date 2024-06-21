Первая команда вылетела с Евро-2024

В пятницу вечером на чемпионате Европы проходил матч между сборными Нидерландов и Франции. Игра получилась не самой интересной и завершилась без забитых мячей. Таким образом, нидерландцы и французы после двух туров имеют по 4 очка в своём активе.

Этот результат также означает, что сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы выйти в плей-офф Евро-2024. По итогам последнего тура поляки могут догнать Австрию по очкам на третьем месте, но за счёт победы в очной игре (3:1) австрийцы будут выше.

Напомним, что сборная Польши в двух прошедших играх Евро-2024 проиграла Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3).