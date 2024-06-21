Нидерланды и Франция обошлись без забитых голов

Сборные Нидерландов и Франции весело начали матч, обменявшись моментами. Однако постепенно стали играть все аккуратнее. В итоге матч докатился до нулевой ничьей.

В пятницу состоялся из самых ожидаемых матчей на групповой стадии нынешнего Евро. Сборная Нидерландов встречалась с командой Франции в Лейпциге. Оба соперника начали континентальное первенство с побед. Таким образом, успех в очной встрече выводил бы любую из сборных в плей-офф.

«Оранжевые» могли открыть счёт уже на второй минуте. Фримпонг слева убежал от Тео Эрнандеса и пробил в дальний угол, но Меньян сумел вытянуться и отправить мяч на угловой. Через пару минут в ответ Гризманн пробил издали под перекладину, но и Вербрюгген выручил свою команду. После этого французы забрали себе мяч и инициативу. Вскоре вице-чемпионы мира упустили два невероятных момента. Сначала Рабио выскочил один на один с вратарем, но не пожадничал и сделал поперечную передачу, но Гризманн с угла вратарской не попал по мячу. Атака продолжилась, и вскоре Канте слева прострелил, и форвард «Атлетико» бил с близкого расстояния, но в створ не попал. В ответ Гакпо с левого угла штрафной наносил удар в дальнюю «шестёрку», но Меньян ворота спас.

После стартового отрезка игра чуть успокоилась. Следующего момента пришлось ждать до 28-й минуте, когда Тюрам получил мяч на линии офсайда, прошёл вперёд и с правого угла штрафной решил пробить, но в створ не попал. После этого подопечные Кумана совершили пару подходов к чужим воротам, но акцентированных ударов по воротам не последовало. Атаки французов тоже ничем острым не заканчивались. В итоге к перерыву на табло так и остались гореть нули.

Второй тайм начался также не слишком активно, но при небольшом преимуществе нидерландцев. За несколько секунд до истечения часа игры Тюрам получил возможность пробить с линии штрафной, но в створ не попал. Вскоре после этого Тчуамени замыкал головой навес справа, но получилось выше цели. Тут же после этого Канте с линии штрафной покатил на угол вратарской, куда открывался Гризманн, но вновь запутался в мяче, и его удар в итоге пришёлся во вратаря.

После этого «оранжевые» встрепенулись. Сначала после передачи слева с близкого расстояния бил Депай, но Меньян парировал эту попытку. Мяч отскочил к Симонсу, который пробил точно в дальний угол, но арбитры приняли решение отменить взятие ворот, посчитав, что Дюмфрис находился не в пассивном, а в активном офсайде. Проверка ВАР шла довольно долго, но всё же решение судей было подтверждено. Тут же Симонса заменили.

В концовке матча французы чуть прибавили, но их подходы опасными не были. Таки м образом, вопрос о выходе в плей-офф команды оставили на последний тур. В заключительном туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерландцы – с Австрией.