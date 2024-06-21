Без Мбаппе и легитимных голов: сборные Франции и Нидерландов одарили нас первой нулевой ничьей Евро-2024

Сборные Франции и Нидерландов сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 21 июня.

Австрийцы лихо прошлись по французам – Гризманну разбили голову, Мбаппе сломали нос. Так что на матч второго тура «трёхцветные» вышли уже без Килиана (Антуан появился в старте), а играть-то предстояло с главным соперником по группе – Нидерланды в первом матча добыли волевую победу над Польшей. Кстати, тоже игравшей без своего главного бомбардира, Роберт Левандовски травмировался накануне.

Как раз «оранжевые» и начали с быстрой атаки, причём реально быстрой. Фримпонг справа развил такую скорость, что с трудом сумел пробить в завершении рейда. Мяч летел в дальний угол, Меньян задел его кончиком перчатки и направил мимо ворот. Нидерланды вообще начали лихо, накатившись парой неприятных атак за первые десять минут.

Но затем по правилам игровой аритмии инициативу забрали французы. Их моменты получились веселее. Рабьо с Гризманном практически два в ноль вывалились, Адриен вместо удара решил покатить поперёк, а Антуан наступил на мяч, выгребая его из-под себя. Невероятный шанс даже ударом не завершился. В следующей атаке Гризманн уже пробил, но из центра штрафной площади пальнул выше ворот. На всё это шикарным смещением слева ответил Гакпо – очень плотный удар летел в самую «шестёрку», но Меньян потащил в блестящем прыжке.

И вроде бы классный темп поддерживали команды: мяч не задерживался в центре поля, атаки на разные ворота следовали регулярно, никто время не тянул, однако моменты пропали. Конкретики в завершении не хватало ни французам, ни голландцам. Зато нервозности было хоть отбавляй – проходы Дембеле завершались потерями, забросы на Депая не находили адресата. В этом сумбуре постепенно инициатива отошла сборной Франции.

Шикарная диагональ Нголо Канте на шла Гризманна на углу вратарской площади, Антуан в падении пробил в угол, но Барт Вербрюгген потащил. И вот, когда казалось, что додавить должны французы, забили голландцы. Меньян потащил плотный выстрел Депая, однако первым на добивании был Хави Симонс, практически с линии штрафной площади направивший мяч в угол. Начал радоваться молодой полузащитник, но прервал его свисток. Офсайд зафиксировали у Дюмфриса, перекрывавшего Меньяна. А потом решение арбитра подтвердили помощники.

И всё на этом. Несостоявшийся гол чуть успокоил Францию, подкосил Нидерланды. В полнейшем сумбуре и без толковых атак звёздные сборные завершили матч. В итоге мы увидели первую нулевую ничью на Евро-2024.