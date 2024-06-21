Терим: «Однажды Гюлер сможет претендовать на «Золотой мяч»

Знаменитый турецкий тренер Фатих Терим высказался о перспективах полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера.

19-летний футболист считается одной из главных восходящих звёзд. В недавнем матче чемпионата Европы против сборной Грузии он отметился забитым мячом и помог Турции выиграть со счётом 3:1.

«Ему всего 19 лет, но в обращении с мячом он не уступает многим опытным игрокам. Я поговорил с ним перед его переездом в Испанию, мы им очень гордимся.

В «Реале» много качественных полузащитников, но я верю, что Гюлер продолжит стремительно развиваться. Приятно, что в следующем сезоне он будет играть с Мбаппе и Винисиусом. Однажды Арда может оказаться среди претендентов на «Золотой мяч», если избежит травм и правильно распорядится талантом. Буду первым, кто это сказал», – заявил в интервью O Globo Терим.