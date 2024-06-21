Гюлер может не попасть в основной состав на матч с Португалией – известна причина

В субботу на чемпионате Европы пройдёт матч второго тура группового этапа между сборными Турции и Португалии. В стартовом составе турецкой команды может не оказаться полузащитника Арды Гюлера. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «лунных звёзд» Винченцо Монтелла.

«К сожалению, физически Гюлер не готов на 100%. Он чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы только в последний момент решим, ставить его завтра в состав или нет. Я надеюсь, что он будет готов», - сказал Монтелла на пресс-конференции.

Матч между сборными Турции и Португалии стартует 22 июня в 19:00 по московскому времени.