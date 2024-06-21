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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Чехии Гашек: «Грузия - это не только Кварацхелия»

21 Июня 2024 • 23:33 Комментировать

Сборная Грузии является очень серьезным соперником, которая знаменита не только одним топ-футболистом, заявил наставник сборной Чехии Иван Гашек.

«Сборная Грузии - это не только Кварацхелия. Взгляните на статистику Микаутадзе, который забил 11 голов в последних 11 матчах. Многие французские клубы заинтересованы в его подписании. И дело не только в этих двух футболистах, у них есть и другие топ-игроки», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Команды встретятся между собой 22 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первом матче чехи проиграли Португалии (1:2), а Грузия уступила Турции (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Грузии евро-2024 Хвича Кварацхелия Иван Гашек ещё теги
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