Тренер Чехии Гашек: «Грузия - это не только Кварацхелия»

Сборная Грузии является очень серьезным соперником, которая знаменита не только одним топ-футболистом, заявил наставник сборной Чехии Иван Гашек.

«Сборная Грузии - это не только Кварацхелия. Взгляните на статистику Микаутадзе, который забил 11 голов в последних 11 матчах. Многие французские клубы заинтересованы в его подписании. И дело не только в этих двух футболистах, у них есть и другие топ-игроки», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Команды встретятся между собой 22 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первом матче чехи проиграли Португалии (1:2), а Грузия уступила Турции (1:3).