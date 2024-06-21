Мбаппе или Анри: Пирес рассказал, кто лучше

Известный в прошлом футболист сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о том, кто лучше – Килиан Мбаппе или Тьерри Анри.

«На мой взгляд, Анри был лучше, чем Мбаппе. Мне нравится Мбаппе, но Тьерри был более совершенным футболистом», - слова Пирса приводит Get French Football News.

В то же время Пирес признал, что подобного рода сравнения являются исключительно субъективными.

В настоящий момент Килиан Мбаппе находится в расположении сборной Франции на чемпионате Европы. В пятницу команда проводит матч против Нидерландов, следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.