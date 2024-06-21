Джака: «Мы не будем играть с Германией так, как это делали шотландцы»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился мыслями о предстоящей встрече со сборной Германии.

Немецкая национальная команда уже гарантировала себе путёвку в плей-офф, но ещё может лишиться первого места – произойдёт это в случае поражения от Швейцарии в поединке последнего тура.

«Конечно, мы испытываем уважение к сборной Германии. Но мы не будем уважать соперника так, как это делала Шотландия, полностью отказавшаяся от мяча в матче первого тура. Мы хотим одержать победу. Не думаю, что выход в плей-офф уже можно воспринимать как свершившийся факт. Наша цель – финишировать первыми в группе», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Джаки.

Матч Германия – Швейцария состоится 23 июня.