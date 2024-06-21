Пять игроков сборной Италии могут лишиться места в основе после поражения от Испании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти намерен внести серьёзные изменения в стартовый состав команды.

В четверг итальянцы уступили соперникам из Испании (0:1) – несмотря на минимальный счёт, преимущество «красной фурии» было подавляющим. По информации итальянских СМИ, перед решающей встречей с Хорватией Спаллетти может внести сразу пять изменений в основной состав: с первых минут вряд ли выйдут Жоржиньо и Джанлука Скамакка – их должны заменить Матео Ретеги и Брайан Кристанте, а место Джованни ди Лоренцо в обороне, вероятно, займёт Маттео Дармиан. Кроме того, по сообщениям Repubblica, выпасть из старта рискуют и Давиде Фраттези с Федерико Кьезой.

Матч сборных Италии и Хорватии состоится 24 июня.