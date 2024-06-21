Фанат Нидерландов пытался травмировать Гризманна

В пятницу вечером в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы играют сборные Нидерландов и Франции. В концовке первого тайма в Лейпциге произошёл неприятный инцидент. Антуан Гризманн выполнял угловой с правого фланга, и перед подачей в направлении француза с трибуны с нидерландскими фанатами полетел посторонний предмет. К счастью, этот предмет (возможно, банка или стакан) не попал в Гризманна.

Следить за матчем Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. После первого тайма на табло горят два нуля.