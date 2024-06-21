Леау отметил Чалханоглу и Гюлера перед матчем со сборной Турции

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау поделился мыслями о предстоящей встрече с соперниками из Турции.

Команды сойдутся в поединке второго тура группового этапа, который пройдёт 22 июня. На данный момент в активе Португалии и Турции по три набранных очка.

«Нам предстоит важный матч против сильного соперника. В сборной Турции достаточно игроков, способных решать ситуации, и мы не можем оставлять им слишком много пространства. Думаю, в этот раз всё будет совершенно не так, как в игре с Чехией.

Хакан Чалханоглу очень опасен. Я выступал с ним в «Милане», у него отличный удар. Также хорош и Гюлер из «Реала» – в столь юном возрасте он способен менять ход матчей», – заявил на пресс-конференции Леау.