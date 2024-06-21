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Чемпионат Европы по футболу 2024

Назван топ-тренер, который может заменить Саутгейта в сборной Англии

21 Июня 2024 • 22:49 Комментировать

Гарет Саутгейт сталкивается с критикой, ведь сборная Англии не демонстрирует яркой игры на чемпионате Европы. Не исключено, что после турнира в стане «трёх львов» произойдёт смена рулевого.

Как сообщает The Sun, следующим тренером сборной Англии может стать Маурисио Почеттино. Аргентинец по завершению сезона 2023/2024 был уволен из «Челси». С тех пор Почеттино согласовал с лондонским клубом расторжение контракта с компенсацией в 10 миллионов фунтов. При этом договорённость не предусматривает ограничений для тренера на работу в Англии.

В заметке отмечается, что Почеттино является ведущим кандидатом, учитывая опыт работы в английском футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Маурисио Почеттино Гарет Саутгейт ещё теги
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