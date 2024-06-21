Арнаутович – о победе над Польшей: «Мы все очень счастливы»

Марко Арнаутович, форвард австрийской сборной, дал свой комментарий после победного матча с Польшей на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла в четверг и завершилась со счётом 3:1, Арнаутович отметился одним забитым мячом.

- Для нас это была очень важная победа, мы все очень счастливы, потому что много сил вложили в эту игру. В конце концов мы заслужили победу. Мы доказали, что у нас хорошая команда, - сказал форвард по окончании встречи.

Австрия начала Евро-2024 с поражения от Франции (0:1). Сейчас в активе национальной команды три очка. В решающем матче группового этапа австрийцы сыграют против Нидерландов, встреча пройдёт 25 июня.