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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зеедорф оценил шансы сборной Нидерландов на Евро-2024

21 Июня 2024 • 22:41 Комментировать
Нидерланды
0:0
Франция
2-й тайм

Знаменитый нидерландский экс-футболист Кларенс Зеедорф рассказал, что думает о перспективах сборной Нидерландов на Евро-2024.

«Оранжевые» стартовали на турнире с победы над Польшей (2:1), а прямо сейчас проводят игру с Францией.

«В Германии у сборной Нидерландов отличная поддержка. Я считаю, что в матче против Польши команда смотрелась довольно хорошо. Сегодняшняя игра с Францией – возможность показать себя во встрече с одним из главных фаворитов турнира, но, как мне кажется, у Нидерландов тоже есть всё, чтобы дойти до самого конца», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Зеедорфа.

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