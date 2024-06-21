Зеедорф оценил шансы сборной Нидерландов на Евро-2024

Знаменитый нидерландский экс-футболист Кларенс Зеедорф рассказал, что думает о перспективах сборной Нидерландов на Евро-2024.

«Оранжевые» стартовали на турнире с победы над Польшей (2:1), а прямо сейчас проводят игру с Францией.

«В Германии у сборной Нидерландов отличная поддержка. Я считаю, что в матче против Польши команда смотрелась довольно хорошо. Сегодняшняя игра с Францией – возможность показать себя во встрече с одним из главных фаворитов турнира, но, как мне кажется, у Нидерландов тоже есть всё, чтобы дойти до самого конца», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Зеедорфа.