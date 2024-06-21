Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Леау рассказал о своих целях на Евро-2024

21 Июня 2024 • 22:34 Комментировать
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.30 2 1.58
Через 19 ч. 38 мин.

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о том, чего хочет добиться на чемпионате Европы.

Футболист «Милана» вышел в стартовом составе в поединке первого тура группового этапа против сборной Чехии (победа 2:1), но был заменён на 63-й минуте. Во втором туре команда Роберто Мартинеса встретится с соперниками из Турции.

«Я долго готовился к турниру морально, потому что Евро – моя цель и мечта. Для меня большая гордость представлять национальную команду. У нас очень хороший состав и отличный тренер. Мои цели? Хочу провести выдающийся турнир как в командном, так и в индивидуальном плане», – поведал на пресс-конференции Леау.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии евро-2024 Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июня
22:49
Леау отметил Чалханоглу и Гюлера перед матчем со сборной Турции
22:34
Леау рассказал о своих целях на Евро-2024
22:11
​Забьёт ли Роналду сборной Турции: прогноз от экспертов
21:28
Турция – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle
20:14
Мартинес рассказал, зачем сборной Португалии 39-летний Роналду
20:13
Наставник сборной Португалии: «Матч с Турцией будет отличаться от игры с Чехией»
18:11
Данни: Верю, что сборная Португалии станет чемпионом Европы
16:56
Актуальная ставка и прогноз на матч Турция — Португалия Евро-2024 — 22 июня 2024
16:06
Надёжный прогноз и ставка на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
13:47
Куарежма: «Роналду всегда должен быть в стартовом составе» 1
01:06
Роналду назвал три качества, которые царят в сборной Португалии
20 Июня
00:10
Ставка и прогноз на точный счёт матча Турция — Португалия Евро 2024 — 22 июня 2024
19 Июня
16:39
Рискованная ставка и прогноз на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
11:36
Фердинанд: «Гол Гюлера в ворота Турции – пока лучший на Евро-2024» 2
00:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Турция – Португалия Евро-2024 – 22 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТУРЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словакия Словакия
Украина Украина
1
2
3.85 3.30 2.05
Видео
Окончен
Польша Польша
Австрия Австрия
1
3
3.40 3.30 2.20
Видео
66 мин
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
0
0
3.80 3.50 2.00
Видео
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
23:09 · Чемпионат Европы 2024
Джака: «Мы не будем играть с Германией так, как это делали шотландцы»
23:01 · Чемпионат Европы 2024
Пять игроков сборной Италии могут лишиться места в основе после поражения от Испании слухи
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Фанат Нидерландов пытался травмировать Гризманна
22:49 · Чемпионат Европы 2024
Леау отметил Чалханоглу и Гюлера перед матчем со сборной Турции
22:47 · Чемпионат Европы 2024
Арнаутович – о победе над Польшей: «Мы все очень счастливы»
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Зеедорф оценил шансы сборной Нидерландов на Евро-2024
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Леау рассказал о своих целях на Евро-2024
22:25 · Чемпионат Европы 2024
Комментатор Кузмак: «Мбаппе - лучший футболист мира»
22:24 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски
22:20 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши Пробеж высказался после поражения от Австрии
22:14 · Чемпионат Европы 2024
Рангник: «Мои очки в порядке»
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн вышел в старте на Евро в 11-й раз подряд – только у двух игроков более длительная серия
22:11 · Чемпионат Европы 2024
​Забьёт ли Роналду сборной Турции: прогноз от экспертов
22:09 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев назвал своих фаворитов Евро-2024
22:04 · Чемпионат Европы 2024
Игрок Австрии: «Вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда»
Все новости