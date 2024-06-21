Леау рассказал о своих целях на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о том, чего хочет добиться на чемпионате Европы.

Футболист «Милана» вышел в стартовом составе в поединке первого тура группового этапа против сборной Чехии (победа 2:1), но был заменён на 63-й минуте. Во втором туре команда Роберто Мартинеса встретится с соперниками из Турции.

«Я долго готовился к турниру морально, потому что Евро – моя цель и мечта. Для меня большая гордость представлять национальную команду. У нас очень хороший состав и отличный тренер. Мои цели? Хочу провести выдающийся турнир как в командном, так и в индивидуальном плане», – поведал на пресс-конференции Леау.