Комментатор Кузмак: «Мбаппе - лучший футболист мира»

Килиан Мбаппе является лучшим футболистом мира на данный момент, считает комментатор Александр Кузмак.

«Франция без Мбаппе, как Аргентина без Месси. Мбаппе - лучший футболист мира, если убрать Месси и Роналду. Если Килиана не будет, это уже другая сборная Франции», - цитирует журналиста «РБ Спорт».

Напомним, Мбаппе сломал нос в матче первого тура группового этап Евро-2024 против Австрии. Изначально медики прогнозировали, что он пропустит следующие две встречи.

Однако форвард оказался включен в заявку на встречу с Нидерландами. Если ему понадобится выйти на поле, он сделает это в специальной защитной маске.