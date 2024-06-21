Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски

21 Июня 2024 • 22:24 Комментировать
Польша
1:3
Австрия

Сборная Польши в пятницу вечером разочаровала армию своих болельщиков. «Орлы» проиграли Австрии со счётом 1:3 и поставили себя в сложное положение – они могут стать первой командой, оформившей вылет с чемпионата Европы – 2024.

Нападающий Польши Роберт Левандовски вышел на замену во втором тайме, но не смог повлиять на игру. Комментарий по поводу опытного форварда дал главный тренер команды Михал Пробеж.

«Мы очень быстро пропустили после того, как он [Левандовски] вышел на поле, и это всё изменило. Он один из тех ветеранов, который даёт молодым советы относительно того, что им делать на поле», - слова Пробежа приведены на сайте УЕФА.

Следующий матч сборная Польши проведёт 25 июня – против Франции.

Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски Михал Пробеж ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июня
22:47
Арнаутович – о победе над Польшей: «Мы все очень счастливы»
22:20
Тренер Польши Пробеж высказался после поражения от Австрии
22:14
Рангник: «Мои очки в порядке»
22:04
Игрок Австрии: «Вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда»
21:55
Рангник подвёл итоги матча с Польшей
21:33
5 творцов убедительной победы Австрии над Польшей
21:20
Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии
21:18
Баумгартнер признан лучшим игроком матча Польша – Австрия
20:55
Левандовски вышел – Польша посыпалась: Австрия одержала почти разгромную победу
20:49
Вратарь Польши Щесны нарушил правила лицом
20:42
Арнаутович реализовал пенальти, сборная Австрии забила третий гол
20:33
Сборная Австрии снова впереди после удара Баумгартнера
19:38
Пёнтек сравнял счёт в матче Польша - Австрия
19:22
Семшов объяснил, почему сборная Австрии — «тёмная лошадка» Евро-2024
19:14
Сборная Австрии быстро повела в матче с поляками
18:30
Польша - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
17:57
Сборные Польши и Австрии назвали составы на матч Евро-2024
11:31
Наставник сборной Польши: «Не хочу сыграть всего три игры и вернуться домой»
10:52
Ставка и прогноз на матч Польша — Австрия Евро-2024 — 21 июня 2024
02:11
Польша - Австрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:41
Точный прогноз и ставка на матч Польша – Австрия Евро-2024 – 21 июня 2024
20 Июня
23:39
Ставка и прогноз на матч Польша — Австрия чемпионата Европы — 21 июня 2024
22:21
Польша – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle
19 Июня
12:38
Прогноз на точный счёт матча Польша — Австрия Евро 2024 — 21 июня 2024
09:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Польша – Австрия Евро-2024 – 21 июня 2024
18 Июня
21:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Польша – Австрия Евро-2024 – 21 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словакия Словакия
Украина Украина
1
2
3.85 3.30 2.05
Видео
Окончен
Польша Польша
Австрия Австрия
1
3
3.40 3.30 2.20
Видео
69 мин
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
0
0
3.80 3.50 2.00
Видео
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
23:09 · Чемпионат Европы 2024
Джака: «Мы не будем играть с Германией так, как это делали шотландцы»
23:01 · Чемпионат Европы 2024
Пять игроков сборной Италии могут лишиться места в основе после поражения от Испании слухи
22:58 · Чемпионат Европы 2024
Фанат Нидерландов пытался травмировать Гризманна
22:49 · Чемпионат Европы 2024
Леау отметил Чалханоглу и Гюлера перед матчем со сборной Турции
22:47 · Чемпионат Европы 2024
Арнаутович – о победе над Польшей: «Мы все очень счастливы»
22:41 · Чемпионат Европы 2024
Зеедорф оценил шансы сборной Нидерландов на Евро-2024
22:34 · Чемпионат Европы 2024
Леау рассказал о своих целях на Евро-2024
22:25 · Чемпионат Европы 2024
Комментатор Кузмак: «Мбаппе - лучший футболист мира»
22:24 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски
22:20 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши Пробеж высказался после поражения от Австрии
22:14 · Чемпионат Европы 2024
Рангник: «Мои очки в порядке»
22:11 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн вышел в старте на Евро в 11-й раз подряд – только у двух игроков более длительная серия
22:11 · Чемпионат Европы 2024
​Забьёт ли Роналду сборной Турции: прогноз от экспертов
22:09 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев назвал своих фаворитов Евро-2024
22:04 · Чемпионат Европы 2024
Игрок Австрии: «Вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда»
Все новости