Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски

Сборная Польши в пятницу вечером разочаровала армию своих болельщиков. «Орлы» проиграли Австрии со счётом 1:3 и поставили себя в сложное положение – они могут стать первой командой, оформившей вылет с чемпионата Европы – 2024.

Нападающий Польши Роберт Левандовски вышел на замену во втором тайме, но не смог повлиять на игру. Комментарий по поводу опытного форварда дал главный тренер команды Михал Пробеж.

«Мы очень быстро пропустили после того, как он [Левандовски] вышел на поле, и это всё изменило. Он один из тех ветеранов, который даёт молодым советы относительно того, что им делать на поле», - слова Пробежа приведены на сайте УЕФА.

Следующий матч сборная Польши проведёт 25 июня – против Франции.

Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии