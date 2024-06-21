Тренер Польши Пробеж высказался после поражения от Австрии

Главный тренер национальной сборной Польши Михал Пробеж дал комментарий после пятничного поражения от Австрии со счётом 1:3. Этот результат оставляет полякам призрачные шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти», - слова Пробежа приведены на сайте УЕФА.

Матч против Франции сборная Польши проведёт во вторник, 25 июня. При этом эта игра в турнирном плане может уже ничего не решать.

Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии