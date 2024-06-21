Рангник: «Мои очки в порядке»

Сборная Австрии в пятницу порадовала своих фанатов победой над Польшей со счётом 3:1. Когда Кристоф Баумгартнер забил он, он бросился праздновать гол с главным тренером команды Ральфом Рангником. К счастью, очки специалиста не пострадали, о чём рассказал он сам.

«Баумгартнер разбил мои очки, когда подбежал отпраздновать со мной? Нет, они в порядке, и у меня все равно есть две запасные пары», - слова Рангника приводятся на официальном сайте УЕФА.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы - 2024 сборная Австрии будет играть против Нидерландов. Матч пройдёт во вторник, 25 июня.