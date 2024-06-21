Гризманн вышел в старте на Евро в 11-й раз подряд – только у двух игроков более длительная серия

Антуан Гризманн вновь попал в стартовый состав сборной Франции на матч чемпионата Европы.

Для форварда мадридского «Атлетико» нашлось место в основе «трёхцветных» в поединке группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов. Как отмечает Squawka, это 11-й кряду случай, когда Гризманн оказывается в старте во встрече финальной стадии чемпионата Европы – третья по длительности серия среди действующих. Только Криштиану Роналду (Португалия, 18) и Тони Кроос (Германия, 13) имеют ещё более впечатляющие показатели.

На сайте LiveResult можно следить за ходом матча сборных Франции и Нидерландов в формате текстовой онлайн-трансляции.