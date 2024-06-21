​Забьёт ли Роналду сборной Турции: прогноз от экспертов

В субботу, 22 июня, в 19:00 по московскому времени на чемпионате Европы начнётся матч между сборными Турции и Португалии.

Эксперты букмекерских контор оценили шансы Криштиану Роналду забить в ворота сборной Турции в предстоящем поединке. По мнению экспертов Роналду сможет забить с вероятностью примерно в 51,4%.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Португалии переиграла со счётом 2:1 сборную Чехии. Роналду в том матче вышел в стартовом составе, отыграл весь матч, но отметиться результативными действиями так и не сумел.