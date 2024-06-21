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Чемпионат Европы по футболу 2024

Борис Игнатьев назвал своих фаворитов Евро-2024

21 Июня 2024 • 22:09 Комментировать
Испания
1:0
Италия

Борис Игнатьев, в прошлом тренер национальной сборной России, назвал своих фаворитов идущего сейчас в Германии Евро-2024.

- По тому, как проходит турнир и игры, для меня фаворитами являются Германия и Испания. У них есть и ресурсы, и добытые очки. Все остальные команды пока в поисках себя, - передаёт слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, немецкая сборная, обыгравшая в двух турах Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), первой забронировала себе путёвку в плей-офф турнира. Испания также одержала две победы и сумела пробиться в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа немцы сыграют против швейцарцев, встреча пройдёт 23 июня. Испанцы же сыграют против Албании, матч состоится днём позже.

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