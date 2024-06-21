Игрок Австрии: «Вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда»

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер дал комментарий после победы над Польшей со счётом 3:1. Как известно, именно Баумгартнер был признан лучшим игроком прошедшего поединка.

«Все очень довольны. На нас оказывалось большое давление, и вчера мы не смогли нормально вздремнуть после обеда, потому что были в таком сильном напряжении. Мы испытываем огромное облегчение, но знаем, что это только начало, и впереди нас ждут большие испытания», - слова Баумгартнера приведены на сайте УЕФА.

После двух туров сыгранных туров группового этапа сборная Австрии имеет три зачётных балла в своём активе. В заключительном матче этой стадии австрийцы будут играть против Нидерландов. Этот матч пройдёт во вторник, 25 июня.