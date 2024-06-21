Тедеско: «Мы никого не боимся, но с большим уважением относимся к любому сопернику»

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии, поделился мнением о национальной команде Румынии.

Напомним, встреча между этими командами состоится 22 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Румыния - хорошая команда. Даже если не видеть их матч против Украины, мы знали, что это хорошая команда. Они не проиграли ни одной игры в квалификации. Они обыграли Швейцарию дома. Мы никого не боимся, но с большим уважением относимся к любому сопернику, особенно к тому, с кем мы завтра сыграем, - передаёт слова Тедеско пресс-служба УЕФА.