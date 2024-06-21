Рангник подвёл итоги матча с Польшей

Ральф Рангник, рулевой сборной Австрии, подвёл итоги матча чемпионата Европы – 2024 с Польшей.

Встреча прошла 21 июня и завершилась победой австрийской национальной команды со счётом 3:1.

- Первые 20 минут, возможно, были для нас идеальными. Мы должны были забивать более одного мяча, но затем мы как-то сбились с пути и начали терять мяч. Потом мы смогли забить несколько голов, произошли изменения во втором тайме, и как только мы это сделали, мы взяли на себя полный контроль этого матча, - передаёт слова тренера сборной Австрии пресс-служба УЕФА.

Австрийцы в следующем матче группового этапа Евро-2024 сыграют против Нидерландов, матч пройдёт 25 июня.