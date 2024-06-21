5 творцов убедительной победы Австрии над Польшей

Австрия во втором туре чемпионата Европы подняла себе настроение, обыграв Польшу со счётом 3:1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, благодаря кому австрийцы добились этого результата.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 15:15, в створ – 3:9, угловые – 4:3.

Марко Арнаутович. Мало соприкасался с мячом, но старался и напрягал чужую защиту. Многие зацепятся за его голевую «непередачу». Чётко пропустил пас Прасса мимо себя перед голом Баумгартнера. Чутьё, однако. А реализованный пенальти должен добавить Марко уверенности.

Штефан Пош. Совершил пять выносов и три перехвата. Плюс три подката у него оказались успешными из четырёх попыток. Активно участвовал и в атакующей игре. Четырежды пробил по чужим воротам. Три раза попал в створ, один раз его удар накрыли.

Марсель Забитцер. Три перехвата, два удачных похода в дриблинг и заработанный одиннадцатиметровый. Правда, разок и его прошли на дриблинге, но то уже частность. Автор пяти ударов по воротам, большинство из которых всё-таки было заблокировано.

Кристоф Баумгартнер. Победный гол непосредственно на его счету. В нужный момент не дрогнул и воспользовался своим шансом. В плане точности передач не впечатлил (76 процентов), но ему простительно, учитывая атакующую наклонность.

Роберт Левандовски. Выпускался на замену с целью принести поялкам победу, но вместо этого наработал на жёлтую карточку и никакой разницы не сделал. То, что ему надо набирать форму после травмы, это понятно. Скорее всего, будет делать это уже не в расположении сборной Польши.

Кирилл Иванцов