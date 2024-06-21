Мбаппе показал маску для игры с Нидерландами

Килиан Мбаппе на днях тренировался в разноцветной маске, но для игры с Нидерландами ему, судя по всему, изготовили другую маску. В социальных сетях 25-летний футболист сборной Франции показал чёрную маску, которая лежит в раздевалке рядом с формой. Похоже, именно такую маску наденет Мбаппе, если выйдет на футбольное поле.

Стоит сказать, что Килиан Мбаппе начнёт матч против Нидерландов на скамейке запасных. Маска ему нужна после перелома носа, полученного в предыдущей игре против Австрии (победа французов 1:0).

Следить за игрой Нидерланды – Франция можно будет в текстовой трансляции.