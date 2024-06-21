Сборная Польши уже сегодня вылетит с Евро-2024 при одном условии

Сборная Польши оказалась в сложном положении на Евро-2024 после поражений в матчах против Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3). Поляки могут уже через несколько часов вылететь с турнира – это произойдёт, если Франция не проиграет Нидерландам.

Поляки сохранят шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы только в том случае, если Нидерланды обыграют Францию. Правда, даже при таком раскладе полякам будет очень сложно – придётся обыгрывать французов в третьем туре.

Матч сборных Нидерландов и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.