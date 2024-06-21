Билялетдинов разочарован выступлением Бельгии на Евро

В составе сборной Бельгии остались лишь два игрока со времен «золотого» поколения, отметил российский тренер Ринат Билялетдинов. По его мнению, им уже тяжело тянуть всю команду и добиваться высоких результатов.

«Она «угасает» на глазах. Там еще недавно было много талантливых игроков. Сейчас Азар закончил, Феллайни сошел, Витсель уже не тот. Де Брейне один бьется как рыба об лед, Лукаку впереди не забивает. Может, они все же хлопнут дверью на этом Евро», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В стартовом матче турнира бельгийцы сенсационно уступили сборной Словакии (0:1). Во втором туре им предстоит сразиться с неожиданным лидером группы Е - Румынией, которая разгромила Украину (3:0).