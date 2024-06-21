Баумгартнер признан лучшим игроком матча Польша – Австрия

В поединке 2-го тура группового этапа Евро-2024, проходящего на полях Германии, Австрия оказалась сильнее Польши.

Встреча прошла 21 июня и завершилась победой коллектива Ральфа Рангника со счётом 3:1. Лучшим игроком этой встречи признан полузащитник австрийской национальной команды Кристоф Баумгартнер, который отметился одним забитым мячом. Кроме него в составе австрийцев отличились Гернот Траунер и Марко Арнаутович, который уверенно реализовал пенальти. У Польши автором единственного гола стал форвард Кшиштоф Пёнтек.

Австрия в следующем туре сыграет против Нидерландов, а Польша встретится с Францией. Матчи пройдут 25 июня.