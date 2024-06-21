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Чемпионат Европы по футболу 2024

Зинченко: «После пропущенного гола мы поддерживали друг друга и это сработало»

21 Июня 2024 • 21:00 Комментировать
Словакия
1:2
Украина

Александр Зинченко, защитник украинской сборной, дал свой комментарий после матча со Словакией.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 прошла 21 июня и завершилась победой Украины со счётом 2:1.

- После пропущенного гола мы поддерживали друг друга, во втором половине встречи это сработало. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что Словакии было нелегко.

В следующем туре сыграем с Бельгией – это будет очень трудный матч, это одна из лучших команд в мире, где много футболистов мирового уровня. Если хотим выйти из этой группы, то мы должны сыграть на пределе своих возможностей, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч между Украиной и Бельгией пройдёт 26 июня и начнётся в 19:00 по мск.

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