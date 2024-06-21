Мбаппе – в запасе: Сборные Нидерландов и Франции назвали составы

В пятницу вечером на Евро-2024 пройдёт матч между сборными Нидерландов и Франции. Стартовые составы команд приводим ниже.

Состав Нидерландов: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Фримпонг, Гакпо, Депай.

Состав Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабио, Гризманн, Маркус Тюрам, Дембеле.

Отметим, что нападающий Килиан Мбаппе начнёт игру в запасе. В первом матче на Евро-2024 он получил перелом носа.

Следить за матчем Нидерланды – Франция можно будет в текстовой трансляции на станицах портала LiveResult. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.