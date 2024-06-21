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Чемпионат Европы по футболу 2024

Левандовски вышел – Польша посыпалась: Австрия одержала почти разгромную победу

21 Июня 2024 • 20:55 Комментировать
Польша
1:3
Австрия
окончен

Второй тур группы D на Евро-2024 открывался противостоянием сборных Польши и Австрии. К очной встрече каждая из этих команд подходила, имея ноль очков в своём активе.

Протокол игры  
Польша1:3Австрия
  9'Траунер Гернот (0:1)
(1:1) Пёнтек Кшиштоф30'  
  66'Баумгартнер Кристоф (1:2)
  78'Арнаутович Марко (1:3)
Щесны Войцех  77'Беднарек ЯнДавидович ПавелКивёр ЯкубФранковски ПшемыславЗалевски НиколаСлиш Бартош  53' 75' (Гросицки Камил ( 75') Пётровски Якуб 46' (Модер Якуб ( 46'  62') Зелиньски Пётр 87' (Урбаньски Кацпер ( 87') Пёнтек Кшиштоф 60' (Левандовски Роберт ( 60'  64') Букса Адам 60' (Свидерски Кароль ( 60')
Запасные: Шиманьски СебастьянВалюкевич СебастьянРоманчук ТарасБерешиньски БартошСкорупски ЛукашСаламон БартошБулка МарцинШиманьски ДамианСкораш МихалПухач Тымотеуш
Пенц ПатрикПош ШтефанТраунер Гернот 59' (Дансо Кевин ( 59') Линхарт ФилиппМвене Филлипп 63' (Прасс Александр ( 63') Зайвальд НиколасГриллич Флориан 46' (Виммер Патрик ( 46'  56') Баумгартнер Кристоф 81' (Шмид Романо ( 81') Лаймер КонрадЗабитцер МарсельАрнаутович Марко  70' 81' (Грегорич Михаэль ( 81')
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианКверфельд ЛеопольдЛинднер ХайнцГрюлль МаркоВёбер МаксимилианДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасВайманн Андреас
21 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Если проигрываешь на Евро в группе один матч, это может быть для тебя ничего страшного. Даже в условиях предыдущего формата. Но если проигрываешь две встречи, раньше практически не было шансов пройти дальше. Сейчас так можно выйти с третьего места, однако там как повезёт. Поэтому матч Польша – Австрия для обеих команд имел огромное значение.

Тем более двумя другими командами в этой группе являются Нидерланды и Франция. По своему статусу те сборные должны обе выигрывать и в третьем туре. Если так, то ничья в очной встрече наверняка оставляла бы за бортом 1/8 финала и Польшу, и Австрию. Рассчитывать, что с одним очком пройдёшь в плей-офф с третьего места, очень опрометчиво.

Австрийцы сделали ставку на быстрый гол. И преуспели в этом стремлении. Девятая минута обернулась голом в ворота поляков. Мвене метнул слева аут в сторону Траунера – мяч отскочил обратно. На подхвате Мвене навесил уже ногой, и получилось идеально на голову Траунеру. Тот невзирая на Давидовича отправил мяч в ближнюю девять (0:1).

Оказалось, что у поляков есть ресурсы относительно быстро отреагировать на ситуацию. Даже без звезды-ветерана – Левандовски оставался на скамейке. Зелиньски дальним ударом попал в руку Мвене, но тот прижимал её, посему нет пенальти. Зелиньски вообще как-то притягивал блокировки – не один его удар с дистанции накрывался.

Австрийцы всё же могли удвоить своё преимущество. Щесны покидал свою штрафную площадь, чтоб сыграть головой и прервать полёт мяча. Забитцер по центру снабдил передачей Арнаутовича, в ближнем бою с которым справился Щесны, но там офсайд у Марко. Надо было чётче разыгрывать всё австрийцам.

В середине тайма поляки явно поджали соперников. Франковски прострелил справа, через рикошет мяч пришёл в левую часть штрафной, и Залевски ударил мимо створа. Потом угловой, второй темп – и ответный гол. Траунер встал на пути удара Беднарека, но с Пёнтеком номинальные гости ничего не смогли поделать. Удар в правый угол – и 1:1.

Восстановив статус-кво, команда Михала Пробежа подуспокоилась. Забитцер старался в атаке Австрии на пару с Арнаутовичем, пробивал по чужим воротам, но там Беднарек заблокировал попытку. Напоследок перед перерывом Зелиньски проверил в углу Пенца – вратарь альпийцев был начеку.

Штефан Пош работал на атаку в начале второго тайма. Заработал угловой рикошетом, а с подачи корнера пробил головой во вратаря. В целом игра шла равная, а ничья никого не устраивала. Пробеж бросил в бой с замены Роберта – того самого. Выйдя на поле, Левандовски быстро получил жёлтую карточку за грубую игру. Не для того его выпускали.

Передачей Левандовски помог партнёру пробить по воротам, однако Свидерски не переиграл Пенца. К тому времени горел уже счёт 1:2. Замена Рангника оказалась удачнее. Появившийся со скамейки Прасс отпасовал слева сквозь Арнаутовича на Баумгартнера, который переадресовал мяч куда надо в сетку.

Более того, австрийцам вскоре довелось и новый забитый гол праздновать. Забитцер ворвался в чужую штрафную в рамках выхода один на один, и Щесны уронил оппонента. Пенальти реализовал Арнаутович – в правый угол. Голкипер не угадал. 1:3. Тут всё уже становилось во многом ясно.

Польша последовала примеру Венгрии и потерпела второе поражение в двух стартовых турах на Евро-2024. Австрия же набрала три очка на этом отрезке. Пош мог устроить полякам и крупное поражение, но Щесны красиво вытащил его удар почти из девятки. А Лаймер сам простил поляков, с острого угла всё-таки не подкрутив в дальний.

Гросицки имел возможность сократить отставание для поляков уже в компенсированное время, но не судьба. Польша теперь обязана побеждать в последнем туре группового этапа Францию, иначе в плей-офф ей точно не выбраться. Роберт Левандовски пока не выглядит спасителем своей команды на этом турнире.

Кирилл Иванцов

Если бы Левандовски не вышел на замену, каким был бы исход матча?
Победа Польши Ничья Победа Австрии
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