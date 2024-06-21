Левандовски вышел – Польша посыпалась: Австрия одержала почти разгромную победу

Второй тур группы D на Евро-2024 открывался противостоянием сборных Польши и Австрии. К очной встрече каждая из этих команд подходила, имея ноль очков в своём активе.

Если проигрываешь на Евро в группе один матч, это может быть для тебя ничего страшного. Даже в условиях предыдущего формата. Но если проигрываешь две встречи, раньше практически не было шансов пройти дальше. Сейчас так можно выйти с третьего места, однако там как повезёт. Поэтому матч Польша – Австрия для обеих команд имел огромное значение.

Тем более двумя другими командами в этой группе являются Нидерланды и Франция. По своему статусу те сборные должны обе выигрывать и в третьем туре. Если так, то ничья в очной встрече наверняка оставляла бы за бортом 1/8 финала и Польшу, и Австрию. Рассчитывать, что с одним очком пройдёшь в плей-офф с третьего места, очень опрометчиво.

Австрийцы сделали ставку на быстрый гол. И преуспели в этом стремлении. Девятая минута обернулась голом в ворота поляков. Мвене метнул слева аут в сторону Траунера – мяч отскочил обратно. На подхвате Мвене навесил уже ногой, и получилось идеально на голову Траунеру. Тот невзирая на Давидовича отправил мяч в ближнюю девять (0:1).

Оказалось, что у поляков есть ресурсы относительно быстро отреагировать на ситуацию. Даже без звезды-ветерана – Левандовски оставался на скамейке. Зелиньски дальним ударом попал в руку Мвене, но тот прижимал её, посему нет пенальти. Зелиньски вообще как-то притягивал блокировки – не один его удар с дистанции накрывался.

Австрийцы всё же могли удвоить своё преимущество. Щесны покидал свою штрафную площадь, чтоб сыграть головой и прервать полёт мяча. Забитцер по центру снабдил передачей Арнаутовича, в ближнем бою с которым справился Щесны, но там офсайд у Марко. Надо было чётче разыгрывать всё австрийцам.

В середине тайма поляки явно поджали соперников. Франковски прострелил справа, через рикошет мяч пришёл в левую часть штрафной, и Залевски ударил мимо створа. Потом угловой, второй темп – и ответный гол. Траунер встал на пути удара Беднарека, но с Пёнтеком номинальные гости ничего не смогли поделать. Удар в правый угол – и 1:1.

Восстановив статус-кво, команда Михала Пробежа подуспокоилась. Забитцер старался в атаке Австрии на пару с Арнаутовичем, пробивал по чужим воротам, но там Беднарек заблокировал попытку. Напоследок перед перерывом Зелиньски проверил в углу Пенца – вратарь альпийцев был начеку.

Штефан Пош работал на атаку в начале второго тайма. Заработал угловой рикошетом, а с подачи корнера пробил головой во вратаря. В целом игра шла равная, а ничья никого не устраивала. Пробеж бросил в бой с замены Роберта – того самого. Выйдя на поле, Левандовски быстро получил жёлтую карточку за грубую игру. Не для того его выпускали.

Передачей Левандовски помог партнёру пробить по воротам, однако Свидерски не переиграл Пенца. К тому времени горел уже счёт 1:2. Замена Рангника оказалась удачнее. Появившийся со скамейки Прасс отпасовал слева сквозь Арнаутовича на Баумгартнера, который переадресовал мяч куда надо в сетку.

Более того, австрийцам вскоре довелось и новый забитый гол праздновать. Забитцер ворвался в чужую штрафную в рамках выхода один на один, и Щесны уронил оппонента. Пенальти реализовал Арнаутович – в правый угол. Голкипер не угадал. 1:3. Тут всё уже становилось во многом ясно.

Польша последовала примеру Венгрии и потерпела второе поражение в двух стартовых турах на Евро-2024. Австрия же набрала три очка на этом отрезке. Пош мог устроить полякам и крупное поражение, но Щесны красиво вытащил его удар почти из девятки. А Лаймер сам простил поляков, с острого угла всё-таки не подкрутив в дальний.

Гросицки имел возможность сократить отставание для поляков уже в компенсированное время, но не судьба. Польша теперь обязана побеждать в последнем туре группового этапа Францию, иначе в плей-офф ей точно не выбраться. Роберт Левандовски пока не выглядит спасителем своей команды на этом турнире.

Кирилл Иванцов