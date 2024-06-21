Вратарь Польши Щесны нарушил правила лицом

В пятницу на чемпионате Европы - 2024 играют сборные Польши и Австрии. Дело идёт к завершению матча, и австрийцы ведут со счётом 3:1. Третий гол команда Ральфа Рангника забила с пенальти. Он был назначен за нарушение правил против Марселя Забитцера со стороны голкипера Войцеха Щесны. Забитцер вышел на свидание с вратарём, ушёл в сторону и был сбит. На повторе видно, что Щесны зацепил правую ногу игрока команды-соперника своим лицом. Такого рода нарушение увидишь нечасто.

Следить за концовкой матча сборных Польши и Австрии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.