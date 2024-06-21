Игрок сборной Украины расплакался после победы

В пятницу сборная Украины порадовала своих фанатов волевой победой над Словакией со счётом 2:1 во втором туре групповой стадии Евро-2024. Автором победного гола стал нападающий Роман Яремчук, который ловко принял мяч после паса из глубины и протолкнул игровой снаряд мимо голкипера в сетку.

В социальных сетях появилось видео, снятое после финального свистка. Приветствуя болельщиков на трибунах, Яремчук расплакался.

Теперь сборная Украины будет готовиться к заключительному матчу группового этапа. Соперником команды Сергея Реброва будет грозная сборная Бельгии. Эта игра пройдёт в среду, 26 марта.