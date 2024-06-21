Арнаутович реализовал пенальти, сборная Австрии забила третий гол

Близится к завершению матч чемпионата Европы между сборными Польши и Австрии. Команда Ральфа Рангника снова повела в середине второго тайма, но не остановилась, а продолжила давить. Марсель Забитцер в контратаке после выноса от своих ворот оказался сам перед Войцехом Щесны и был сбит в штрафной - пенальти. К мячу подошел Марко Арнаутович и пробил низом в правую часть ворот, а голкипер не угадал.

На табло 1:3, австрийцы близки к тому, чтобы настичь лидирующих французов и голландцев. У поляков ноль очков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.