Сборная Австрии снова впереди после удара Баумгартнера

Во втором матче дня на чемпионате Европы играют сборные Польши и Австрии. В первом тайме команды обменялись результативными ударами Гернота Траунера и Кшиштофа Пёнтека. На экваторе второго тайма австрийцы снова вышли вперед. Александр Прасс по левому краю поля рванул вперед, Марко Арнаутович пропустил мяч дальше после прострела, а Кристоф Баумгартнер ворвался в штрафную и попал в угол ворот.

1:2 на табло. Австрия вместе с Нидерландами и Францией набирает по три очка в онлайн-таблице, у поляков - ноль. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.