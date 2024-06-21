Экс-тренер «Спартака» порадовался победе сборной Украины над Словакией

Сборная Украины сделала правильные выводы из разгромного поражения от Румынии, поэтому смогла реабилитироваться перед своими болельщиками в матче со Словакией. Таким мнением поделился бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо.

«Победа над Словакией - отличный результат. Это говорит о том, что команда исправила некоторые ошибки после предыдущего матча, сделала выводы. Уверен, что Ребров работает в правильном направлении и сможет справиться с задачей», - цитирует испанского специалиста «РБ Спорт».

Победа украинцев над словаками носила волевой характер. Команда уступала в счете 0:1 после 17-й минуты, но смогла дважды забить и вырвать три очка.

В заключительном туре группового этапа подопечные Реброва встретятся с Бельгией.