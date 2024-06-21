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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля

21 Июня 2024 • 20:25 Комментировать
Испания
1:0
Италия

В четверг вечером сборная Испании обыграла Италию со счётом 1:0 во втором туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на 2DF, испанская команда может получить штраф. Дело в том, что по немецкому законодательству несовершеннолетние должны приходить домой после работы не позже 23:00. Сборная Испании же уехала со стадиона в районе полуночи.

Ламину Ямалю 16 лет, представителю «Барселоны» во время чемпионата Европы даже приходится делать домашнее задание.

Напомним, что сборная Испании уже обеспечила себе первое место в группе В.

Ямаль шокировал короля Испании

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Ламин Ямаль

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